Orange Beach didn’t just dominate Class 4A once again this past softball season, it also dominates the Lagniappe All-Area Class 2A-5A All-Area team. The Makos placed six players on the first team and are also represented by Player of the Year Katie King, Pitcher of the Year M.K. McMullan and Coach of the Year Shane Alexander.
The same is true of Saraland when it comes to the Lagniappe Class 6A-7A All-Area team. The Spartans placed four players on the first team and are led by Player of the Year Myleigh Dobbins, Hitter of the Year Anna Clare Cole and Coach of the Year Donna Sunnycalb.
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