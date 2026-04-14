Sun Belt Conference football
Photo courtesy of Louisiana Tech Athletics

According to published reports, Louisiana Tech will pay a record exit fee to Conference USA (C-USA) allowing the school to join the Sun Belt Conference on July 1.

The Bulldogs announced months ago its plan to join the Sun Belt, filling a vacancy created when Texas State announced it was leaving the Sun Belt for the Pac-12 Conference, beginning with the 2026-27 athletic calendar. Louisiana Tech was scheduled to join the Sun Belt by July 1, 2027, but sought an exit from C-USA a year earlier. C-USA and Louisiana Tech were involved in a legal battle, with C-USA and the Sun Belt both listing Louisiana Tech in their respective conference football schedules, both released on the same day in early March.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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