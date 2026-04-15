The 2026 high school basketball season did not produce any state titles for teams from the Mobile County-Baldwin County area, but it did feature some strong individual performances from start to finish.
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