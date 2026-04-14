Amateur golf

Lakewood Golf Club in Point Clear

 Photo courtesy of USGA

The United States Golf Association (USGA) today Tuesday afternoon The Lakewood Club in Point Clear will once again host the U.S. Senior Women’s Amateur Championship. The tournament has previously been played at Lakewood in 1974, 1986 and 2021. The tournament is set to return to Lakewood in 2029.

The USGA also announced to return of the tournament to Ekwanok Country Club in Manchester, Vermont, in 2030.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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