Prep football

St. Paul’s defenders swarm Spanish Fort’s Justin Bonner 

 Photo by Mike Kittrell

Anthony “Tank” Jones has demonstrated a flair for the dramatic throughout his football career at St. Paul’s, and it was on display against Thursday night at Spanish Fort. Jones, an Oregon commit, tossed a 3-yard jump pass to McCampbell Marston for a touchdown with just nine seconds to play to give the Saints a 28-24 victory over the Toros.

Spanish Fort, just five minutes earlier, had claimed the lead at 24-21 when quarterback Jaylyn Thibodeaux tossed a 34-yard touchdown pass to Kylen Boman.

