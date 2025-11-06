South Alabama basketball

South Alabama unveiled the 2024-25 regular-season championship banner prior to the start of Thursday's game at the Mitchell Center

 Photo by Tommy Hicks

Alcorn State fought the Law … and the Law won.

Transfer Peyton Law, an NAIA All-America player last season at Freed-Hardeman, kept his new team, South Alabama, in the game Thursday night during a sluggish first half of play against Alcorn. And in the second half, when the Jags fought back from a six-point halftime deficit, Law put them ahead for good with a three-point play with 43.5 seconds remaining in a 76-70 victory at the Mitchell Center.

