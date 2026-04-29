To see Kendall Dougherty donning catcher’s equipment over her petite frame is to question what is taking place. Surely, one might say to themselves, this isn’t her true position. And it’s true, she has also spent time as an outfielder and second baseman.
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