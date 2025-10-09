Prep football

LeFlore’s Jataurs Morrissitte (left) and Ryion Austin (right) celebrate after scoring a touchdown 

 Photo by Scott Donaldson

The LeFlore Rattlers posted a second consecutive win Thursday night at home against winless Elberta in a 20-8 decision. The victory comes on the heels of their 32-26 upset win in overtime last week against B.C. Rain.

The victory gives LeFlore a 3-4 overall record and a 3-2 mark in Class 5A, Region 1 play. It is the first time the Rattlers have won three region games in a season since 2017. They still have three games remaining, two of them region matchups. Next Friday they play at Citronelle, followed by a home game against No 2-ranked Williamson on Oct. 24. They close out the season Oct. 31 at Class 7A Foley.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In