Pro boxing

Javier Sanchez 

 Photo by Tommy Hicks

Boxers are known for putting in a lot of roadwork, a lot of running, in preparation for a fight. But there may be no boxer who has put in the roadwork of Prichard Boxing Academy fighter Rowin Javier Sanchez.

According to his trainer, Gabriel Dortch, Sanchez walked — from his home in Venezuela to the U.S. He walked to escape the economic ills and violence of his home country. He lost his passport at one point and was detained for a time at the U.S. border, but was later assigned an attorney who helped him fill out the paperwork needed to obtain a work visa.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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