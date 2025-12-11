Senior Bowl

Louisville's Caullin Lacy (5) returns punt for a TD

 Photo courtesy of Louisville Athletics

Three players from Mobile are among the more than 40 players who have publicly accepted invitations to appear in the 2026 Panini Senior Bowl. The three players — Alabama linebacker Deontae Lawson, Louisville wide receiver-kick returner Caullin Lacy and Texas Tech defensive lineman Lee Hunter — are scheduled to take part in the annual all-star game set for Jan. 31 at 1:30 p.m. at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

Lawson is a former Mobile Christian standout, while Lacy starred at Faith Academy and Hunter was a standout at Blount.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In