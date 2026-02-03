AHSAA state bowling

Four girls’ teams and two boys’ teams from the Mobile County-Baldwin County area advanced to the recent Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state bowling championships at Mobile’s Bowlero Bowling Center.

Scottsboro won the Class 1A-5A girls’ and boys’ state titles, while Thompson won the girls’ Class 6A-7A crown and Stanhope Elmore won the boys’ Class 6A-7A championship.

