Philip Rivers

St. Michael head coach Philip[ Rivers meets with game officials Friday night

 Photo by Tommy Hicks

Philip Rivers hoped his St. Michael football team would make a deep run in the AHSAA Private Class AA football state playoffs this season, but that possibility came to an end Friday night when the Cardinals lost their first-round game at home to Glenwood 42-35.

With the defeat, many attending the game wondered if Rivers’ tenue as the Cardinals’ head coach had also come to an end.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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