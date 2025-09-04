As we head into the third week of high school football one trend remains true of the Lagniappe Prep Picks Panel — there are plenty of unanimous picks. Each of the first two weeks, nine of the 12 games featured one team selected to win. This week, the number of unanimous picks drops to eight, but for the selections of one of the members of the panel that number would have been 11.

Darron Patterson, currently tied for third place along with our guest pickers, was the only person on the panel to pick one of the teams in three different games. He is picking Faith Academy over Citronelle, Hillcrest-Evergreen over Cottage Hill Christian and B.C. Rain over UMS-Wright. He could be in for a great week of picks or perhaps fall to last place. We’ll see.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

