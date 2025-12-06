College football

The matchup for the upcoming 68 Ventures Bowl was finalized and announced Saturday, with Sun Belt Conference member Louisiana set to face Conference USA member Delaware. The game will be played Wednesday, Dec. 17 at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

Both teams carry 6-6 records into the game, with Louisiana on a four-game win streak that began with a 31-22 victory over South Alabama at Hancock Whitney Stadium. Delaware is making its first-ever bowl appearance. A former Football Championship Subdivision (FCS) powerhouse, it is making the transition to Football Bowl Subdivision (FBS).

