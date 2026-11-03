Prep flag football

Mobile Christian head coach Myshun McAlpine (far ight, white cap) addresses his team after Tuesday's win

 Photo by Tommy Hicks

Cierra Luckey scored three touchdowns as Mobile Christian rolled past Northside Methodist 34-0 Tuesday night in a first-round game of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Private A-AA flag football playoffs on the Leopards’ home field.

The Leopards were in charge from start to finish, producing a 22-0 halftime lead then adding two touchdowns in the third period, leading to a 34-0 score. The game was stopped with the final touchdown as it surpassed the 30-point advantage rule.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In