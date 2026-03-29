Prep tennis

Madison, Miss., Central claimed the A Draw of the two-day McGill-Toolen Invitational boys’ tennis tournament at the Mobile Tennis Center. The tournament featured 48 teams and four draws, with LAMP of Montgomery winning the B Draw, Huntsville B winning the C Draw and Saraland winning the D Draw.

Madison Central defeated Brother Martin of New Orleans 5-4 in the championship match. In the B Draw, LAMP topped Enterprise 5-4 for first place, while in the C Draw, Huntsville B defeated Teurlings of Lafayette, La., 5-4 for the title. Saraland claimed a 5-4 win over Satsuma to capture the D Draw championship.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In