College football

Ivan Maisel

 Photo by Tommy Hicks

Sportswriter and Mobile native Ivan Maisel, a 2025 inductee into the Mobile Sports Hall of Fame, returned home Tuesday night to serve as a featured speaker at the annual First Light Community Football Preview, as he has done in the past.

This year he arrived with a little different perspective. Now retired from full-time coverage of college football, but still writing, Maisel is set to head into his second year as a member of the College Football Playoff selection committee. He said he learned a lot in that first year that ended with Indiana winning the national championship.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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