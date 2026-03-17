Orange Beach has taken its program from a bunch of young players just having fun to a string of state championships and even a national title or two. What began with seventh-grader Ava Hodo hitting a game- and state championship-winning home run to end the 2021 season, the Makos’ first-ever season, has evolved into five consecutive state championships for the program.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw@5@[ @?6 @7 E96 4@F?ECJ’D E@A D@7E32== C64CF:ED 7@C E96 r=2DD @7 a_af[ :D 2 D6?:@C ?@H[ 2D :D E62>>2E6 %6282? #6G6EE6[ H9@[ 2=@?8 H:E9 w@5@[ 92D 366? @? E96 |2<@D’ C@DE6C 7@C 2== 7:G6 DE2E6 E:E=6 CF?D] w@5@ 92D D:8?65 E@ A=2J 2E pC<2?D2D ?6IE D62D@?[ 2?5 #6G6EE6 :D 2 |:DD:DD:AA: $E2E6 D:8?66] w625 4@249 $92?6 p=6I2?56C 92D =65 E96 AC@8C2>’D DEC:?8 @7 492>A:@?D9:AD] %96 EC:@ 9625=:?6D 2 a_ae E62> E92E :D 6IA64E65 E@ >2<6 2?@E96C D6C:@FD CF? 2E E96 DE2E6 4C@H? — 2 D:IE9 DEC2:89E 492>A:@?D9:A]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 DF446DD :D ?@E E2<6? 7@C 8C2?E65] x?DE625[ E96 |2<@D D2J :7 2?JE9:?8[ E96 2EE:EF56 C6>2:?D E96 D2>6 2D H96? E96J 7:CDE 7@C>65 :? E96 DAC:?8 @7 a_a`— A=2J 92C5[ 3FE >@DE @7 2==[ 92G6 7F?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“xE’D 366? ?@E9:?8 D9@CE @7 2>2K:?8[” w@5@ D2:5 @7 E96 E:E=6 CF?] “x H@F=5?’E 492?86 :E 7@C 2?JE9:?8] x’G6 >256 2 =@E @7 =:76=@?8 7C:6?5D 2?5 x’G6 925 8C62E 4@2496D E9C@F89 E96 J62CD]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm(:??:?8 :D ;FDE =:<6 :4:?8 @? E96 42<6[ 3FE C62==J[ E96 H9@=6 6IA6C:6?46 92D 366? 8C62E]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6C E9@F89ED 2C6 649@65 3J #6G6EE6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“xE’D 8C62E[” D96 D2:5] “%96 4@>>F?:EJ E92E H6 92G6 :? ~C2?86 q6249 >2<6D :E C62==J 2 8C62E 6IA6C:6?46[ 6DA64:2==J H:E9 @FC 4@2496Dj @FC 4@2496D >2<6 :E 8C62E[ >2<6 :E 62DJ E@ 36 E96C6 2?5 92G6 7F?[ ?@E =:<6 2 ;@3[ =:<6 9@H >@DE A=246D 2C6] |@DE A6@A=6 5@?’E =:<6 5@:?8 :E] %96J 86E 3FC?E @FE H:E9 9@H >F49 E96J 5@ :E[ 3642FD6 H6 5@ :E 2== J62C\C@F?5[ >@DE=J] qFE E96 4@2496D 2?5 6G6CJ3@5J >2<6 :E 62DJ E@ 36 E96C6 2?5 ;FDE 92G6 7F?]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 7F? 3682? H:E9 w@5@’D 9@>6 CF? E@ H:? E96 a_a` DE2E6 492>A:@?D9:A] xE’D E96 >@>6?E E96 |2<@D’ 5J?2DEJ 3682?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x C6>6>36C ;FDE E96 46=63C2E:@? 27E6C E96 82>6 2?5 2== E92E[” w@5@ D2:5] “p?5 E96? 567:?:E6=J 27E6C E92E[ :E <:?5 @7 AFE FD @? E96 >2A E@ 36 @?6 @7 E96 E@A AC@8C2>D :? 9:89 D49@@= D@7E32==] qFE C62==J[ :E H2D ;FDE 2 DFA6C 7F? 6IA6C:6?46] (6 H6C6?’E 6IA64E:?8 E@ H:? :E 2E 2==]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“}@H[ E96C6’D 2 =:EE=6 AC6DDFC6[ 3FE x E9:?< 6G6CJ@?6 :? E96 AC@8C2> <?@HD E92E’D J@FC 8@2= 2?5 J@F <?@H E92E’D H92E J@F’C6 DFAA@D65 E@ 36 5@:?8[ D@ H6 H@C< E@H2C5D :E 2== J62C =@?8] (6 <?@H H6 D9@F=5 H:? :7 H6 A=2J @FC 82>6]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm#6G6EE6 C642==D E96 7:CDE E:E=6 2D 4=62C=J 2D :7 :E 925 E2<6? A=246 =2DE H66<[ D2J:?8 E92E 766=:?8 H:== 2=H2JD C6>2:? H:E9 6G6CJ@?6 H9@ H2D 2 A2CE @7 >2<:?8 :E 92AA6?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“pG2’D 9@>6 CF?[ E92E H2D :?D2?6[” D96 D2:5] “x C6>6>36C E96 4C@H5 8@:?8 4C2KJ[ 2?5 E96? E96 5F8@FE ;FDE 8@:?8 =:<6[ ?@ H2J[ D96 ;FDE 5:5 E92E] … (6 92G6 @?6 D@?8 E92E H6 A=2J 6G6CJ D:?8=6 J62C[ 2?5 :E’D ‘%2=<:?8 E@ E96 |@@?’ 3J qCF?@ |2CD[ 2?5 E92E DE2CE65 :E] (6 2=H2JD =:DE6? E@ D25 >FD:4 27E6C[ 3FE E92E 3FD C:56 9@>6 H2D D@ >F49 7F?[ 3642FD6 H6 A=2J65 E92E[ 6G6? E9@F89 A6@A=6 AC@323=J E9:?< =:<6[ ‘(92E E96 964<n (9J 2C6 J’2== A=2J:?8 D25 >FD:4 27E6C ;FDE H:??:?8 2 DE2E6 492>A:@?D9:An’ qFE H6 A=2J E92E 6G6CJ J62C[ 2?5 :E’D 2=H2JD D@ >F49 7F?[ 2?5 E96? H6’== 8@ 62E] xE’D ;FDE =:<6 2 C:EF2= ?@H[ 2?5 :E’D E96 E9:?8 E92E H6 5@] p?5 E96?[ E96 D64@?5 ,E:E=6. 4@>6D[ 2?5 E96 E9:C5 @?6 4@>6D]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmp=6I2?56C D2:5 96 :D E2<6? 2324< 2 3:E E96D6 52JD H96? 96 =@@<D 5@H? E96 5F8@FE 2?5 D66D E96 7246D @7 A=2J6CD H9@ 92G6 366? H:E9 E96 AC@8C2> D:?46 E92E 7:CDE D62D@? 2?5 E9@D6 H9@ ;@:?65 E96 E62> 2 =:EE=6 =2E6C]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“*@F <?@H[ E96J’C6 =:<6 >J 52F89E6CD[” p=6I2?56C D2:5] “%96J’G6 8C@H? FA[ 2?5 J@F’C6 ;FDE D@ AC@F5 @7 H92E E96J’G6 244@>A=:D965] p?5 E96? J@F 86E ?6H 52F89E6CD E92E 4@>6 :? 6G6CJ J62C[ 2?5 x’> ;FDE 2 3:8[ AC@F5[ H6==[ x H@F=5?’E D2J 525[ E96J 42== >6 vC2?5A2[ 3FE[ J@F <?@H[ :E’D[ J629[ :E’D 8@@5 E@ D66 E96> 92G6 D@>6 DF446DD 2?5 8C@H]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“%96 3:8 E9:?8 E@ >6 H2D — 2?5 x’G6 D2:5 :E 2 9F?5C65 E:>6D — :D H96? E96J 8@E E96:C 5C:G6C’D =:46?D6[ H6 H6C6 =:<6[ @9 >J 8@D9[ E92E H2D 2 3:8 492?86] (96? E96J H6C6 D6G6?E9\ 2?5 6:89E9\8C256CD[ H6 2=H2JD 925 E@ 92F= E96> E@ E96 AC24E:46 7:6=5 3642FD6 E96J 4@F=5?’E 5C:G6] %96? 2== @7 2 DF556?[ H@H[ J@F <?@H[ E96J’C6 5C:G:?8 @E96C <:5D E@ AC24E:46] xE’D ;FDE 2 AC@F5[ AC@F5 A2C6?E[ 8C2?5A2C6?E[ H92E6G6C] %96J’C6 A96?@>6?2= <:5D] ~3G:@FD=J[ E96J’C6 2 8C62E D@7E32== E2=6?E[ 3FE E96J’C6 72>:=J[ 2?5 >6 2?5 >J H:76[ H6’C6 D@ 2?I:@FD H96? E96J 8@ @77 E@ 4@==686] … xE’D ;FDE[ :E’D E96 ?6IE A92D6[ x 8F6DD]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm(9:=6 @E96CD 2C@F?5 E96 DE2E6 DA62< @7 ~C2?86 q6249’D DF446DD[ p=6I2?56C D2:5 E96 C2C:EJ @7 H92E E96J 92G6 244@>A=:D965 :D?’E C62==J 2 DF3;64E E92E 4@>6D FA :? 5:D4FDD:@?D H:E9:? E96 E62>]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“(6 5@?’E 6G6? E2=< 23@FE :E[” 96 D2:5] “(6 ;FDE[ H6==[ H6 8@ E@ H@C<] %9:D J62C[ :E’D 2 5:776C6?E 8C@FA[ 2?5[ J@F <?@H[ H6’C6 8@:?8 E@ 8@ E9C@F89 5:776C6?E 6IA6C:6?46D 2?5 5:776C6?E FAD 2?5 5@H?D[ 2?5 H6 92?5=6 :E 2D :E 4@>6D] p?5 E92E’D H92E x =:<6] %96J’C6 G6CJ 9F>3=6] x7 2?J 8C@FA 925 2 492?46 E@[ J@F <?@H[ =@@< 2E :E[ E96J 5@?’E] %96J ;FDE D9@H FA 2E H@C<[ 2?5 H6 8@ A=2J D@7E32==] %@ 36 9@?6DE[ x 5@?’E 6G6? E9:?< H6’G6 E2=<65 23@FE :E E9:D J62C]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw@5@ A@:?E65 @FE E96 E62> 5:5?’E ;FDE 4@>6 E@86E96C :? a_a`] $96 2?5 #6G6EE6 A=2J65 J@FE9 D@7E32== E@86E96C 8C@H:?8 FA[ 2?5 ;FDE 6IE6?565 E92E 2E E96 9:89 D49@@= =6G6=] }@H 6?E6C:?8 E96:C D:IE9 D62D@? E@86E96C 2D <6J >6>36CD @7 E96 |2<@D’ AC@8C2>[ D96 D2:5 E9@D6 62C=J 52JD 96=A65 7@C86 H92E 92D 366? 4C62E65]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“~3G:@FD=J[ H:??:?8 DE2E6 492>A:@?D9:AD :D 7F?[” w@5@ D2:5] “qFE[ x >62?[ 2=@?8 E96 H2J[ E96 2>@F?E @7 >6>@C:6D E92E x’G6 >256 H:E9 2== >J 7C:6?5D 92D 366? E96 36DE] %9:D J62C’D E62> C62==J :D 7F? 2?5 8@@7J[ @? 2?5 @77 E96 7:6=5] (6 =2F89 2 =@E[ 2?5 :E’D C62==J 8C62E] x >62?[ D66:?8 E96 J@F?86C @?6D E92E DE2CE65 2E y' ,;F?:@C G2CD:EJ. 2?5 ?@H E96JVC6 @? G2CD:EJ[ 2?5 E96J’C6 4@?EC:3FE:?8 2 E@?[ :E’D C62==J 366? 7F? E@ H2E49 6G6CJ@?6 @G6C E96 J62CD]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 6IA6C:6?46D 92G6 364@>6 2D :>A@CE2?E 2?5 496C:D965 2D E96 DE2E6 492>A:@?D9:A EC@A9:6D[ #6G6EE6 D2:5] p?5[ J6D[ E96J H@F=5 46CE2:?=J =:<6 E@ 255 @?6 >@C6 :? E9:D[ 96C 7:?2= D62D@?] }@ @?6 H2?ED E96 DEC62< E@ 6?5]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“xE’D 4C2KJ[ x >62?[ :E’D D@>6E9:?8 J@F’C6 8@??2 =@@< 324< E@ 7@C6G6C[ 2?5 36 =:<6[ x 42?’E 36=:6G6 H6 5:5 E92E[” D96 D2:5] “%92E H2D 2 8C62E E9:?8[ 2?5 E92E’D AC@323=J 8@??2 36 D@>6E9:?8 x’== E2=< 23@FE 7@C6G6C] qFE :? E96 >@>6?E[ :E’D ;FDE[ :E’D D@>6E9:?8 J@F’C6 ?@E 8@??2 7@C86E 2?5 :E’D D@ >F49 7F?] k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“… x E9:?< >6 2?5 pG2 2?5 2== E96 D6?:@CD 92G6 567:?:E6=J =67E E96:C >2C<[ 2?5 x E9:?< :E’== 36 8C62E ,4@>:?8 324< E@ E96 D49@@= :? E96 7FEFC6.[ H2E49:?8 E96 J@F?86C 86?6C2E:@?[ 3642FD6 E96C6’D D@ >2?J @7 FD[ E96C6’D D@ >2?J J@F?8 8:C=D[ E@@] x’G6 H2E4965 E96> 8C@H FA[ 2?5 E96J’G6 364@>6 8C62E A=2J6CD] x H2D D66:?8 2 =@E @7 E96> 5@ 4C2KJ E9:?8D[ 2?5 H2E49:?8 E96:C 56G6=@A>6?E 92D 366? 4C2KJ] x E9:?< :E’D 8@??2 ;FDE 8@ FA 7C@> 96C6[ 7@C DFC6] xE’D <:?52 4@@= 2D 2 D6?:@C ?@H[ E@ =@@< 2E D@ >2?J J@F?8 @?6D 4@>:?8 FA 2?5 8@:?8[ J629[ E92E H2D >6]”k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.