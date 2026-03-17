Prep softball

Orange Beach's Teagan Revette, Ava Hodo

 Photo by Tommy Hicks

Orange Beach has taken its program from a bunch of young players just having fun to a string of state championships and even a national title or two. What began with seventh-grader Ava Hodo hitting a game- and state championship-winning home run to end the 2021 season, the Makos’ first-ever season, has evolved into five consecutive state championships for the program.

 

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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