Prep football

Orange Beach won its first AHSAA playoff game Thursday night

 File photo courtesy of Orange Beach City Schools

Orange Beach picked up its first-ever AHSAA football playoff victory Thursday night with a 21-20 victory over Charles Henderson in a Class 4A first-round game at Veterans Memorial Stadium in Troy.

The Makos jumped out to a 21-0 lead in the first half and held on as the Trojans made a run at a comeback. Quarterback Tucker Wade threw for a pair of touchdowns before a dense fog settled over the stadium, making it difficult to execute passing plays. The Makos added a third touchdown on a 5-yard run.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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