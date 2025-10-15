Spring Hill College volleyball

Peggy Martin celebrates 1,500th win with her team

 Photo courtesy of Spring Hill College Athletics

Spring Hill College volleyball head coach Peggy Martin continues to set milestones. She picked up another one last Friday in a Southeastern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) crossover tournament in Memphis. The Badgers defeated Benedict 3-0 (25-20,25-14, 25-14) in the first match, handing Martin her 1,500th career win.

The winningest college coach in history, Martin, tacked on two more wins before the weekend of competition closed, the Badgers defeating Fort Valley State 3-0 and Albany State 3-1. She now has a career record of 1,502-383-8. In her 16th season at Spring Hill, Martin has produced a record of 438-96. The Badgers are 12-5 overall this season, 9-0 in SIAC matches.

