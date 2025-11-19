Prep football

Steve Mask

 Photo by Mike Kittrell

Steve Mask is stepping down as football head coach at Theodore High School. He informed his players of his decision at a team meeting on Wednesday. Mask will address his future plans at a 10 a.m. press conference Thursday at the iHeart Studio offices in Mobile.

Mask, 69, just completed his third season as the Bobcats’ head coach. He led the team to an 8-4 record, second place in the Class 7A, Region 1 standings and the second round of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) playoffs. Theodore lost to Benjamin Russell 21-14 last Friday night.

