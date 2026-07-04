The Faith Academy baseball team won the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A state championship and after the season all nine of its senior players signed scholarship offers. Also after the season the Rams claimed three of the four superlative designations on the Lagniappe Class 2A-5A All-Area baseball team.
The Class 6A-7A All-Area team was more democratic, with representatives from four schools claiming the four superlative slots.
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