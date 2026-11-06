Prep flag football

With the results of Thursday night games in the first round of the AHSAA flag football playoffs complete, all of the second-round matchups for area teams are now set.

Eight teams from the Mobile County-Baldwin County area remain alive in the playoffs. Sixteen area teams qualified for the first round, with three of those teams — Daphne and Fairhope in Class 6A and St. Michael in Private Class A-AA — receiving byes to the second round.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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