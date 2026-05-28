South Alabama athletics

South Alabama interim AD Dr. Daniel McCarthy speaks at Dr. Joel Erdmann's retirement reception

 Photo by Tommy Hicks

As school administrators, staff and friends celebrated the retirement of South Alabama Athletics Director Dr. Joel Erdmann Wednesday night at the Hargrove Club of Hancock Whitney Stadium, the question turned to who the next AD will be and when that person will take the reins as the school’s fifth full-time AD.

University President Joe Bonner and a selection committee will be tasked with making that decision. Erdmann’s final day on the job is Sunday, May 31, and Deputy Athletics Director Dr. Daniel McCarthy has been named the school’s interim AD.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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