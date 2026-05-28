As school administrators, staff and friends celebrated the retirement of South Alabama Athletics Director Dr. Joel Erdmann Wednesday night at the Hargrove Club of Hancock Whitney Stadium, the question turned to who the next AD will be and when that person will take the reins as the school’s fifth full-time AD.
University President Joe Bonner and a selection committee will be tasked with making that decision. Erdmann’s final day on the job is Sunday, May 31, and Deputy Athletics Director Dr. Daniel McCarthy has been named the school’s interim AD.
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