Prep volleyball

McGill-Toolen won its first-round and semifinal matches Tuesday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Private Class AA state volleyball tournament in Birmingham. That puts the Dirty Dozen in today’s (Wednesday, Oct. 28) state championship match at noon against Briarwood Christian.

Mobile Christian will play for the Private Class A state title today at 4 p.m. after winning its first-round and semifinal matches Tuesday. The Leopards will face Montgomery Academy in the title match at 4p.m.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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