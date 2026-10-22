Lagniappe Team of the Week

McGill-Toolen's team accepted its Lagniappe Team of the Week banner prior to the start of practice on Wednesday

 Photo by Tommy Hicks

Ollie Poiroux’s 22-yard field goal on the game’s final play gave the McGill-Toolen Yellow Jackets a 16-14 road win over Montgomery Catholic last Friday. The victory kept the Yellow Jackets unbeaten in Private Class AA, Region 1 play and sets up this Friday’s game against Mobile rival UMS-Wright for the region championship. Both teams are 6-0 in region play and are both 7-1 overall on the season.

The win was the sixth straight for the Yellow Jackets, who have displayed steady improvement from the season-opener to now. Head coach David Faulkner said he has been pleased with the progress shown by his team, including special teams play. The game-winning kick by Poiroux was his second of the season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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