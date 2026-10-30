Prep football

The McGill-Toolen Yellow Jackets collected a bounce-back win Friday night, and they did so in dramatic fashion, defeating Baker on the road 35-28.

Carter Logan picked off a Baker pass inside the red zone and returned it 84 yards for a touchdown with 1:51 to play, breaking a 28-28 deadlock and lifting McGill to victory. The win comes one week after the Yellow Jackets lost a 20-17 decision at home to UMS-Wright in a game that decided the Private Class AA, Region 1 championship.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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