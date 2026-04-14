Prep tennis

The McGill-Toolen boys’ and girls’ teams claimed championships Monday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A, Section 1 tennis tournament at the Mobile Tennis Center.

The Yellow Jackets now advance to next week’s state tournament, which will also be played at the Mobile Tennis Center. UMS-Wright placed second in the girls’ competition, while Spanish Fort took the runner-up spot in boys’ play. The top two teams advance to the state tournament.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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