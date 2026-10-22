Prep football
Photo by Tommy Hicks

The next-to-last week of high school football is easily one of the most important weeks of the season. Every team in the Mobile County-Baldwin County area will play its final region game of the season this week. The final week of play is dedicated to non-region matchups.

As such, AHSAA playoff berths and seedings will be finalized this week, even if it takes a tiebreaker to do so.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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