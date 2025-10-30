Prep volleyball

McGill-Toolen players celebrate program's fourth straight 7A state championship

 Photo by Vasha Hunt

McGill-Toolen’s rich and lengthy volleyball history added another chapter Thursday when the Yellow Jackets defeated Thompson 3-1 to claim the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 7A state championship at Bill Harris Arena in Birmingham.

The Dirty Dozen, as the Yellow Jackets are known in volleyball circles around the state, accomplished another first with the title — it marked the fourth consecutive state championship for the program in Class 7A, the first team to win four consecutive 7A championships.

