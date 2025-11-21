Cross country

Faith Academy's Evan May (left), Bayshore Christian's Allie McTaggart

 Photos provided

Cross country coaches in the Mobile County-Baldwin County area have selected the 2025 Super Seven Coastal Alabama cross country athletes. The list features the Girls’ Super 7 Runner of the Year Allie McTaggart of Class 4A Bayshore Christian and Boys’ Super 7 Runner of the Year Evan May of Class 5A Faith Academy.

McTaggart, a senior, placed fourth in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 4A cross country state championship this year with a time of 19:36, shaving almost a minute off the time she posted in the county championship. May, a sophomore, finished 11th in the Class 5A state championship and his best time of the year was 16:05 in the Jesse Owens Classic. He won the county championship with a time of 16:27.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

