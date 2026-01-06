South Alabama athletics

Mel Lucas

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

Dr. Melvin Lucas, South Alabama’s first athletics director, passed away peacefully surrounded by family and friends on Jan. 1 at the age of 93, the university announced in a Tuesday press release.

"Mel is the literal father of South Alabama athletics," said director of athletics Dr. Joel Erdmann in the press release. "I don't think any of us can fathom what he navigated to create an athletic department from the ground up. He was an admired professional administrator known for his kind and humorous demeanor. He and his beloved wife Lamona served as true ambassadors for the department and the university. His thumbprint on our department will exist forever."

