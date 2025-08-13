Gridiron Guide 2025

MGM head coach Zach Golson

 Photo by Scott Donaldson

How competitive is Class 7A, Region 1 in football? A couple of stats may offer some clues. First, only two teams from the region produced winning overall records last season — Mary G. Montgomery (MGM) at 9-2 and Baker at 9-3. Secondly, the team that won the region back in 2022 (Foley) finished sixth in the eight-team region last year, and Davidson, which claimed the fourth playoff spot in 2023, finished seventh last season.

What has emerged of late is the rise of MGM under head coach Zach Golson. The Vikings, who were 0-10 the season (2021) before his arrival, have made the playoffs every one of the past three seasons and won the region the past two seasons, going 21-3 the past two seasons, both ending with unblemished region records (13-0).

