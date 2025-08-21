Prep baseball

Barry Hightower

 Photo by Mike Kittrell

Barry Hightower, who coached high school baseball for 24 seasons, the final six at Mary G. Montgomery, passed away on Wednesday. Last October, Hightower was diagnosed with esophageal cancer. He was 59.

After his diagnosis, Cullen Wacker was named the team’s interim head coach, leading the Vikings’ last season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

