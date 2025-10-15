Prep football

Zach Golson and his MGM team pose with their Team of the Week banner

 Photo by Tommy Hicks

Mary G. Montgomery (MGM) is enjoying another solid season under head Zach Golson. The Vikings were 9-31 the four seasons prior to Golson’s arrival and were 0-10 the season before he took over for the 2022 season. In fact, the last time the Vikings made the playoffs prior to Golson taking over as head coach was 2002.

Now in his fourth season, MGM has a 35-8 record under his watch and is currently 8-0 overall and 5-0 in Class 7A, Region 1 games. The Vikings are also 22-2 in region games and have won the past two region championships. MGM has made the playoffs the three previous seasons under Golson and are locked in for another playoff appearance this season. In 2022 the Vikings posted two playoff wins, the only playoff victories in the program’s history.

