Lagniappe Team of the Week

MGM head coach Alex Page (right) watches action earlier this season

 Photo by Tommy Hicks

The Mary G. Montgomery (MGM) football team knew, no matter the outcome, last Friday’s game would be their last of the year. Even if they were on a five-game win streak and seeking their seventh win of the year. They knew from the start of the year the postseason was not in their future.

So they played the game — truth be told, they played the entire season — with a focus. Head coach Alex Page said last Friday’s game, a 35-15 win over Theodore, may have been his team’s best performance of the year. The Vikings finished 7-3 overall, and although their Class 6A, Region 1 games didn’t count in the standings because of Alabama High School Athletic Association (AHSAA) sanctions for recruiting violations, they won six of the seven games played against region opponents. That would have tied them for first place in the final standings.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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