Prep football

Fairhope defensive players celebrate a fumble recovery

 Photo by Mike Kittrell

The final weeks of the regular season in area prep football will not be without key matchups. One of those games is slated Friday night when Fairhope hosts Mary G. Montgomery (MGM). The teams enter the game tied for first place in the Class 7A, Region 1 standings at 4-0.

MGM has an overall record of 7-0 and is ranked No. 3 in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) 7A poll, while Fairhope is 6-1 and on a six-game win streak. The Pirates received votes but are not ranked in the 7A poll.

