The Mary G. Montgomery (MGM) Vikings moved up two spots to the No. 4 position in this week’s Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 7A prep football poll. The Vikings, 3-0, defeated Daphne 41-31 in a Region 1 game on the road last Friday night.

MGM is one of 11 teams in the Lagniappe coverage area either ranked or receiving votes in this week’s ASWA poll.

