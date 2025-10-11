Prep football

MGM's Kam Smith runs for a first down 

 Photo by Scott Donaldson

Mary G. Montgomery (MGM) and Fairhope entered Friday night’s game tied for the Class 7A, Region 1 lead. The teams went back and forth from start to finish, but a key series of plays in the fourth quarter decided the game, MGM coming away with a 28-21 victory on the road.

It started at the 11:33 mark of the final period. Fairhope’s Grant Thompson made a 41-yard field goal that would have given the Pirates a 24-21 lead. But he was hit, leading to a roughing the kicker penalty, after making the kick and Fairhope chose to take the points off the scoreboard and accept the penalty, which moved the Pirates into the red zone with a chance to score a touchdown.

