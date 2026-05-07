Prep football

MGM's Alex Page greets players at spring game

 Photo by Tommy Hicks

The Mary G. Montgomery (MGM) football team played its spring game Thursday night on its home field against Ocean Springs, Miss., as scheduled, even though an unscheduled even has dominated the school’s focus.

On Monday, reports surfaced that head coach Zach Golson, who has led the program to success in his four seasons at the helm, had been placed on a leave of absence. Though Golson has not commented publicly about the reason for the action, several reports have suggested the move was made while the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) investigates possible recruiting violations centered around an eighth-grade signing ceremony in which students from schools not included in MGM’s feeder program may have attended. Photos of some students falling under that category have allegedly appeared on social media.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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