Alex Page, standing outside the door, greeted each of his players as they arrived at the Mary G. Montgomery (MGM) weight room facility on Wednesday. Many of the greetings included hugs and there were smiles all around.
The AHSAA playoffs begin this week but will do so without the Vikings. MGM knew from the start that their season would be limited to their 10 regular-season games. The program was banned from postseason play based on AHSAA sanctions against the school for recruiting violations. Former head coach Zach Golson was suspended from coaching at an AHSAA-member school for a year.
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