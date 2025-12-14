Prep basketball

The annual William A.L. Mitchell Memorial basketball tournament is scheduled this week at UMS-Wright. The event is actually two tournaments — a boys’ tournament and a girls’ tournament — that will be played simultaneously at the school’s Wilson Gym, which is the main gym, and the Physical Activities Complex, the auxiliary gym. Both are located on campus.

The tournaments begin Thursday, Dec.18 at 3 p.m. and will continue through Saturday. Both tournaments feature an eight-team bracket. Based on the results of the first day of play, teams will either advance to the winner’s side of the bracket or the loser’s side. Competition will continue with both brackets determining a team’s finish, whether it’s first place or eighth place.

