Prep football

LeFlore High School is set to introduce its new football head coach, Jonathan Mitchell, at a meet-and-greet event at the LeFlore Theatre on Tuesday, beginning at 4 p.m. Mitchell replaces Michael Perry Jr. who was dismissed prior to the Rattlers’ final game of the year this past season, his first and only year on the job. Markus Douglas coached the final game of the season for the Rattlers.

Perry-Douglas led LeFlore to a 3-7 record, the most wins for the program since a 4-7 record in 2013. The Rattlers’ last winning season was a 6-5 mark in 2010. LeFlore has produced just 10 winning seasons since its first season in 1966. Three of those seasons occurred in the program's first four seasons of play.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

