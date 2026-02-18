Prep basketball

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) South Regional basketball tournament in Montgomery entered its second day of play Wednesday with five games involving teams from the Lagniappe coverage area — Mobile Christian girls and Bayside Academy boys in Class 3A and Orange Beach girls and boys in Class 4A. Class 4A boys' play also features St. Michael.

Mobile Christian claimed a 44-40 overtime win over T.R. Miller and Bayside defeated Monroe County in the 3A game. Both teams advance to the regional championship games next Tuesday at Garrett Coliseum in Montgomery. Jackson beat Orange Beach in both the boys' and girls' games in Class 4A. The Aggies won 48-40 in girls' action and the boys collected a 54-34 win.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

