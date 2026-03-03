Prep basketball

Mobile Christian head coach Kenny Wright, player Kai Wright celebrate a big play

 Photo by Vasha Hunt

The Mobile Christian girls’ team is headed for the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 3A basketball state championship game. The Leopards, 21-10, defeated Glencoe 55-42 Tuesday at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center in a semifinal game.

The Leopards will now face No. 1-ranked St. James, 32-4, which claimed an easy 76-56 win over No. 2-ranked Mars Hill Bible in the other semifinal matchup. The teams will play at 12:30 p.m. Friday in the state title game. Mobile Christian is ranked No. 8.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

