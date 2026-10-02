Prepfootball
Photo by Tommy Hicks

In an unusually light Friday night prep football schedule, five teams from the Mobile County-Baldwin County area collected victories. The week featured 19 games involving local teams, but 14 of those games were played Thursday night. Two were originally slated to be played on Thursday but a dozen more moved to a Thursday kickoff based on projected weather reports of inclement weather.

Mobile Christian stuck with its Friday night schedule and came away with a 27-13 victory over Dothan’s Providence Christian at home. The game was close at halftime, 15-13, but the Leopards’ defense shutout Providence in the second half while tacking on a pair of touchdowns to win by 14.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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