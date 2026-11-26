All the planning has been done. All that remains now is for the participating teams to be decided, the brackets to be completed. The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state football championship games are headed to Mobile for the first time ever, and the event will look a lot different than it has in the past.
Mobile Sports Authority Executive Director Danny Corte, who was charged with presenting Mobile’s bid to the AHSAA to bring the football title games to town — they’ll be played at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium — said the excitement and anticipation for the project is building, and all that’s left to do, other than the last-second chores, is wait for the week to arrive.
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