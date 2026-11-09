Auburn football

Auburn's Shadarius Toodle

 Photo courtesy of Auburn Athletics

Former Cottage Hill Christian standout Shadarius Toodle of Auburn was named the Southeastern Conference Freshman of the Week in football on Monday. Toodle produced a solid performance in the Tigers’ 26-23 win over Arkansas at Jordan-Hare Stadium.

Toodle collected three sacks, 4.5 tackles for a loss, 11 total tackles and added a pass breakup against the Razorbacks.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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