With the announcement a few weeks ago the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) is separating public and private schools in determining state championships, some football rivalries were expected to be affected. Public and private schools are still allowed to compete against each other in the regular season, though some schools have elected to play strictly public schools or strictly private schools on their schedules. It led to some different approaches when schedules for the upcoming season were put together. One long-time rivalry lost in the scheduling was the “Battle for the Cannon,” the traditional matchup between McGill-Toolen and Murphy, with the winning team painting the cannon at the Loop on Government Street in team colors. Even that part of the tradition had changed, with city officials disallowing the painting of the cannon.
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