Two separate motions to dismiss were filed in Montgomery County Circuit Court on Monday involving a lawsuit filed by former Mary G. Montgomery (MGM) football head coach Zach Golson against the Alabama High School Athletic Association (AHSAA), AHSAA executive director Heath Harmon, AHSAA lead investigator Chuck Anderson, Mobile County Public School System Superintendent Chresal Threadgill and MGM principal David Diaz. One motion to dismiss was filed jointly by Threadgill and Diaz, with the other filed jointly by the AHSAA, Harmon and Anderson. Both motions filed before Montgomery County Circuit Court Judge Tiffany McCord seek dismissal of Golson’s suit. Attorney K. Paul Carbo is representing Threadgill and Diaz, while attorney William M. Espy of the law firm Melton, Espy and Williams is representing the AHSAA, Harmon and Anderson.
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